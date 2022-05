Siculiana Città degli Sposi, dal 5 giugno arriva “Una domenica di altri tempi”

Riconosci a occhio stili e correnti artistiche? Sai collocare nel tempo un oggetto? Staresti ore a spulciare e osservare i banchi dei mercatini? Ti piacerebbe arricchire l’arredamento con qualche pezzo di modernariato? Sei pronto per il Grammofono, l’appuntamento per una domenica diversa, per una gita fuori porta all’insegna di tradizioni e cultura, il mercato per curiosi, amanti dell’antiquariato, chiunque sia alle prese con l’allestimento della propria casa o di qualsiasi altro posto e desideri un oggetto di arredamento che racconti una storia. Il Grammofono mercato dell’antichità e del Modernariato Vintage promosso dal Comune insieme alla Pro Loco, si propone come un punto di riferimento, lo troverete collocato al centro storico di Siculiana, città degli Sposi, in piazza Umberto I proprio a piedi della Torre dell’Orologio. Saranno presenti espositori di tutta la Sicilia professionisti del mestiere. Il mercato si terrà nella piazza di Siculiana ogni prima domenica del mese a partire dal 5 giugno. Dalle 9 alle 24.