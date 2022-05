Sempre più numerosi gli imprenditori agrigentini che utilizzano il cassetto digitale

Sempre più numerosa la “community” degli imprenditori che utilizza il cassetto digitale impresa.italia.it, la web-app realizzata da InfoCamere e messa a disposizione dalla Camera di Commercio di Agrigento a vantaggio della digitalizzazione del tessuto imprenditoriale locale. Nel cassetto digitale, ogni imprenditore ha a disposizione gratuitamente e in ogni momento – anche da smartphone e tablet – tutti i documenti ufficiali della propria azienda depositati nel Registro delle imprese, sempre aggiornati e pronti per essere scaricati e condivisi in modo facile, sicuro e veloce. “Il cassetto digitale dell’imprenditore – afferma il Commissario Straordinario Giuseppe Termine – è una testimonianza dell’Impegno della Camera di Commercio nella promozione di una partnership istituzionale con le imprese per la semplificazione, l’innovazione e la crescita della cultura digitale tra i nostri imprenditori, soprattutto quelli alla guida delle realtà più piccole e a rischio di marginalizzazione digitale. Il cassetto digitale dell’imprenditore è una di quelle piccole rivoluzioni che hanno la capacità di ricostruire la fiducia verso la pubblica amministrazione, avvicinando in digitale gli imprenditori e spingendoli ad utilizzare strumenti e tecnologie che possono renderli più competitivi”. “Questo traguardo – sottolinea il Segretario Generale Gianfranco Latino – è un segnale di come il Sistema Camerale stia interpretando il concetto di trasformazione digitale, prioritaria per il mondo produttivo e per il sistema Paese, attraverso iniziative concrete: ogni cassetto digitale rappresenta un imprenditore dotato di identità digitale che, grazie all’utilizzo di smartphone e tablet, acquisisce sempre maggior consapevolezza del valore del patrimonio informativo delle Camere di Commercio aperto alle esigenze della propria impresa”. Per le imprese la digitalizzazione è sempre più una necessità. L’emergenza Covid-19 e la crescente remotizzazione dei servizi hanno già cambiato le abitudini di migliaia di imprenditori che si sono resi conto di non potere fare a meno del digitale. Per molti di loro, il cassetto digitale dell’imprenditore impresa.italia.it si è rivelato molto utile per gestire in modo più agile la propria azienda, anzitutto nella richiesta dei contributi per l’emergenza sanitaria. Nella documentazione necessaria per accedere ai fondi messi a disposizione, sia a livello nazionale sia locale, sono infatti sempre richiesti la visura e l’eventuale bilancio, documenti che per l’impresa sono gratuiti e più facili da ottenere proprio tramite l’utilizzo del cassetto digitale.