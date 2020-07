Siculiana, al via la campagna elettorale di Santino Lucia

Lo scorso mercoledì 1 luglio, in una affollata terrazza, naturalmente rispettando tutte le norme anticovid, si sono incontrate le componenti del movimento #noicisiamo, del gruppo Siculiana Rinasce e di altri importanti gruppi politici già radicati nel territorio.

Decisione finale il definitivo accorpamento e la scelta di tutti di condividere la mia candidatura a Sindaco della nostra Città, Santino Lucia.

“Inizia – ha commentato Lucia – ufficialmente la nostra avventura che riassume di fatto svariate esperienze e si propone come apripista alle nuove generazioni che si spenderanno nella gestione del nostro Comune. Sono orgoglioso e fiero di poter rappresentare tutti loro, e sono grato a tutti i componenti il nostro movimento che fin dall’inizio hanno creduto in questo progetto, agli amici che sin da subito pur non facendo parte del movimento mi hanno dato fiducia ed ora a tutti gli amici del gruppo Siculiana Rinasce rappresentati nella dirigenza da Gerlando Zuppardo, Giuseppe Sinaguglia, Giuseppe Scibetta, Maurizio e Gaspare Manzella, Antonino Marsala, Domenico Sinaguglia e quindi a tutti coloro i quali nei giorni a venire vorranno unirsi a noi e al nostro progetto.

Ora i nostri giovani condivideranno un percorso comune accompagnati dall’esperienza così da poter lasciare loro il nostro testimone.

Grazie Siculiana tornerai ad eccellere”.