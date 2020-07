Coach di basket e di vita, Christian Gambino saluta Francesco Anselmo

A Francesco Anselmo, grande Coach di Basket e grande Coach di Vita.

Non mi rassegno a pensare ad un inizio stagione di Basket senza Coach Anselmo!

Il Covid -19 ci sta togliendo tutto …anche gli affetti.più belli e sinceri….. Interrompere questa avventura con la Real Basket non vuol dire solo interrompere un rapporto professionale tra la Società e un tecnico di grande valore, ma significa anche, in questo caso specifico, interrompere un cammino di crescita personale e fisica che i suoi ragazzi avevano intrapreso sotto la sua saggezza in modo spontaneo e naturale.

Un cammino purtroppo, a causa di questa scelta, interrotto a metà.

Il Coach è il nostro punto di riferimento, nutriamo verso di lui puro affetto, stima e rispetto , sentimenti di cui sono sicuro che anche lui prova per noi.

Il Coach Anselmo ci ha aiutato a comprendere alcuni dei valori più importanti della vita, attraverso il suo stesso esempio, donandoci affetto, amore paterno ma anche fermezza, temperamento, cultura … e tanto altro che non pensavo io potessi imparare ad apprezzare facendo semplicemente basket.

In ogni cosa fatta insieme al Coach c’è stato di apprendere e comprendere piccoli momenti di vita .

Mi mancherà l’Agorà , momento di riflessione a fine allenamento dove potevamo essere sinceri. Li ho imparato ad aver fiducia in me stesso e a riconoscere in positivo o in negativo le mie capacità, ma anche a capire il valore e l’importanza degli altri compagni di gioco.

Mi ricorderò della nostra gita a Polizzi Generosa , suo Paese natale e di tanti personaggi famosi nel mondo dello spettacolo, amici del nostro Coach.

Li ho compreso non solo come è importante ricordarsi sempre delle proprie origini, ma anche che per realizzare i propri sogni non è importante dove si nasce o si cresce ma occorre il talento e tanta determinazione per sostenerlo

Potrei continuare a descrivere tutte le sensazioni vissute o le amarezze che provo per questa decisione del nostro Coach, però la verità è che domani mi vorrei svegliare e leggere la notizia che La Società Real Basket e Coach Anselmo hanno trovato la soluzione al problema economico e che il Coach rimarrà con noi a tempo indeterminato. Sarebbe Magnifico.

Christian Gambino classe 2007 Real Basket