Sicilia zona arancione, nuovi orari per i centri commerciali: controlli più severi, quali sanzioni per chi viola il Dpcm

Da Oggi il centro commerciale Città dei Templi effettuerà nuovi orari: LUNEDÌ al VENERDÌ il centro è aperto dalle 9.00 alle 20.00. La ristorazione può effettuare solo servizio d’asporto! SABATO e DOMENICA il centro è chiuso in galleria e nella zona dedicata alla ristorazione.

👉 Il Supermercato CONAD – C & C cialde e capsule – Ottica Conticello – Vodafone Telefonia – Clinica Dentalprò saranno aperti nel weekend ai seguenti orari:

– Sabato: dalle 9.00 alle 20.00

– Domenica: dalle 9.00 alle 14.00 👉 Il Burger King farà servizio d’asporto durante il weekend.

Con il nuovo Dpcm in vigore da ieri tornano anche le sanzioni soprattutto nelle Regioni rosse e arancioni, a più alto rischio coronavirus. Si tratta di provvedimenti per lo più amministrativi, se non si rispettano le norme previste nel territorio, compresi tra 400 e 1000 euro che, se pagati entro 5 giorni, prevedono una multa compresa tra 280 e 560 euro. Ma quando si può incorrere nella multa? Principalmente se si viola il divieto di spostamento, anche da un comune all’altro, e se non si indossa la mascherina. Alla stessa maniera vengono puniti gli assembramenti e quindi il mancato rispetto del distanziamento sociale, se si è fuori casa durante l’orario del coprifuoco. Non avere con sé l’autocertificazione non comporta alcuna multa ma lo spostamento deve essere giustificato con comprovate esigenze di lavoro o di salute. Per tutte le sanzioni amministrative è possibile presentare ricorso al Giudice di pace impugnando la multa entro 30 giorni dalla data in cui è stata comminata. Già da ieri in Sicilia, dichiarata zona arancione, sono scattati i primi controlli di carabinieri, polizia e guardia di finanza. A Palermo, nonostante le restrizioni, il traffico è stato sostenuto soprattutto nelle zone di viale Regione Siciliana e lungo la via Messina Marine, le strade di accesso alla città. (dal GDS)