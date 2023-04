“Sicilia Vocal Festival”, la finale ad Agrigento

L’estate 2023 si prospetta ricca di eventi ed emozioni per gli amanti della musica e dello spettacolo. Tra i tanti appuntamenti c’è il concorso musicale che si svolgerà in cinque serate dedicate alla musica, il “Sicilia Vocal Festival” con la partecipazione di artisti emergenti e di grande talento provenienti da ogni parte dell’Italia.

Il “ Sicilia Vocal Festival 2023″ è un concorso musicale unico nel suo genere che offre ai partecipanti l’opportunità di mettere alla prova le loro capacità canore e di esprimere la loro creatività e originalità come artisti emergenti. L’iscrizione al concorso è GRATUITA grazie al contributo di aziende sponsor che sostengono il progetto ed i valori del Sicilia Vocal Festival. Il termine per l’iscrizione è fissata al 10 maggio 2023.

Le prime quattro serate del concorso si svolgeranno il 18/19 maggio 2023 e il 25/26 maggio 2023, in una location suggestiva e accogliente, che renderà ancora più magico l’atmosfera del concorso. Ad aggiungere ancora più fascino all’evento, la serata finale verrà organizzata in un mozzafiato paesaggio del territorio di Agrigento vincitrice del premio “Capitale italiana della Cultura 2025” , durante la prima settimana di giugno. La giuria del concorso sarà composta da personalità di spicco del mondo della musica e dello spettacolo, note a livello nazionale per la loro esperienza e competenza. Saranno loro a valutare le performance dei partecipanti e a scegliere i vincitori del concorso, che avranno l’opportunità di farsi conoscere a livello nazionale e internazionale, grazie alla visibilità offerta dall’evento. Non mancheranno momenti di grande emozione e di spettacolo durante il concorso, che rappresenterà un’occasione imperdibile per gli amanti della musica di scoprire nuovi talenti e di godere di momenti di intrattenimento di altissimo livello.

Ci sono quattro categorie di partecipanti: baby, junior, young e senior , per dare la possibilità a tutti coloro che amano cantare di mostrare il loro talento. L’organizzazione del Sicilia Vocal Festival ha programmato la prima edizione 2023 ancora più emozionante e coinvolgente. I partecipanti dovranno superare quattro fasi di selezione per avere l’opportunità di arrivare in finale e mostrare il loro talento al pubblico e alla giuria di esperti del settore musicale. La prima fase sarà un’eliminatoria online, in cui la giuria valuterà il brano o il video inviato dai concorrenti. Successivamente, i partecipanti selezionati accederanno alla pre-semifinale dal vivo, dove dovranno esibirsi e dimostrare le loro capacità canore e artistiche.

I primi cinque finalisti del concorso avranno l’opportunità di realizzare un videoclip del valore di € 1.500, mentre il vincitore assoluto riceverà una borsa di studio di valore di 200 euro e possibile promozione discografica di alto livello per aiutare ad ampliare la propria visibilità e a farsi conoscere dal pubblico. Ma non è finita qui: ci sono anche altri 10 premi in palio per i finalisti del concorso e un premio per ogni categoria.Gli aspiranti concorrenti alla manifestazione potranno presentare la propria candidatura entro e non oltre il 10 maggio 2023, compilando il modulo alla pagina https://www.siciliasgottalent.it/iscrizione/ . Questa è un’opportunità unica per farsi notare dalla giuria di esperti del settore musicale e lanciare la propria carriera musicale.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità – mostra la tua creatività e originalità!