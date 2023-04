Covid in provincia di Agrigento: 74 nuovi positivi

Nessuna nuova vittima, ma registrati 74 nuovi casi positivi di Covid, a fronte di 1.361 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento degli ultimi sette giorni (7 – 13 aprile). Complessivamente, dall’inizio della pandemia, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 151.759 (1 marzo 2020 – 13 aprile 2023). In totale i guariti sono 150.976. Gli attuali positivi sono 99, di cui 88 in isolamento domiciliare, e 11 ricoverati in ospedale. Nessun paziente si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera. I ricoverati si trovano: 6 al presidio ospedaliero riberese, 4 all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca e 1 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Complessivamente 684 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 615.305 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 13 aprile 2023 sono 18.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 13 aprile 2023: Agrigento 21.243 (18 attuali positivi, 21.144 guariti e 81 deceduti); Alessandria della Rocca 767 (763 guariti e 4 deceduti); Aragona 2.926 (1 attuale positivo, 2.915 guariti e 10 deceduti); Bivona 1.318 (1.317 guariti e 1 deceduto); Burgio 739 (1 attuale positivo, 735 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 440 (437 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 976 (1 attuale positivo, 966 guariti e 9 deceduti); Camastra 726 (1 attuale positivo, 718 guariti e 7 deceduti); Cammarata 2.017 (2.014 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.660 ( 3.640 guariti e 20 deceduti); Canicattì 13.760 (3 attuali positivi, 13.693 guariti e 64 deceduti); Casteltermini 2.580 (2.570 guariti e 10 deceduti); Castrofilippo 1.044 (1.037 guariti e 7 deceduti); Cattolica Eraclea 1.140 (1.135 guariti e 5 deceduti); Cianciana 1.171 (1.165 guariti e 6 deceduti); Comitini 325 (325 guariti); Favara 14.718 (6 attuali positivi, 14.669 guariti e 43 deceduti); Grotte 1.673 (1.668 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 421 (1 attuale positivo, 419 guariti e 1 deceduto); Licata 11.229 (11 attuali positivi, 11.166 guariti e 52 deceduti); Lucca Sicula 542 (539 guariti e 3 deceduti); Menfi 4.473 (5 attuali positivi, 4.448 guariti e 20 deceduti); Montallegro 856 (848 guariti e 8 deceduti); Montevago 878 (874 guariti e 4 deceduti); Naro 2.302 (2 attuali positivi, 2.285 guariti e 15 deceduti); Palma di Montechiaro 7.332 (4 attuali positivi, 7.285 guariti e 43 deceduti); Porto Empedocle 5.857 (3 attuali positivi, 5.833 guariti e 21 deceduti); Racalmuto 2.523 (2 attuali positivi, 2.513 guariti e 8 deceduti); Raffadali 4.796 (5 attuali positivi, 4.770 guariti e 21 deceduti); Ravanusa 3.425 (5 attuali positivi, 3.405 guariti e 15 deceduti); Realmonte 1.784 (1 attuale positivo, 1.777 guariti e 6 deceduti); Ribera 6.453 (4 attuali positivi, 6.408 guariti e 41 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.592 (1.562 guariti e 30 deceduti); San Biagio Platani 1.296 (1.286 guariti e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.436 (1 attuale positivo, 2.428 guariti e 7 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 575 (1 attuale positivo, 571 guariti e 3 deceduti); Santa Elisabetta 760 (758 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 2.085 (1 attuale positivo, 2.070 guariti e 14 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.377 (1.374 guariti e 3 deceduti); Sciacca 14.715 (18 attuali positivi, 14.631 guariti e 66 deceduti); Siculiana 1.852 (3 attuali positivi, 1.840 guariti e 9 deceduti); Villafranca Sicula 427 (1 attuale positivo, 425 guariti e 1 deceduto).

Nessun migrante è attualmente positivo al Covid in strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.