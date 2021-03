Sicilia. Via libera dal Governo e commissione alla stabilizzazione dei precari

Via libera dal governo regionale, d’intesa con la commissione Bilancio dell’Ars, per la stabilizzazione di circa 4.600 lavoratori Asu. Si tratta di lavoratori impegnati nei Comuni, nelle Aziende sanitarie provinciali e nelle Camere di Commercio dell’Isola.

” La loro stabilizzazione – commentano gli assessori al Lavoro Antonio Scavone, alle Autonomie locali Marco Zambuto e all’Economia, Gaetano Armao – non comporta aumenti di spesa e restituisce dignità a migliaia di famiglie siciliane”

“Il voto di oggi costituisce una ulteriore, importante tappa – aggiunge il presidente della Regione Nello Musumeci -, «nel processo di fuoriuscita dal precariato di migliaia di lavoratori per troppo tempo rimasti pegno umano della peggiore politica”.

I sindacati avevano annunciato per questa mattina un sit in dei lavoratori Asu in piazza del Parlamento a Palermo per chiedere la stabilizzazione.