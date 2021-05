Sicilia, vaccini anche a sedicenni con patologie

Attivate anche in Sicilia le procedure di prenotazione di vaccini anti Covid sulla piattaforma di Poste Italiane (prenotazioni.vaccinicovid.gov.it), o della Regione (testcovid.costruiresalute.it/), a favore dei soggetti in fascia d’età superiore ai 16 anni che, rientrano nella ‘Categoria 4’, con codice di esenzione per patologia.

Sarà possibile riceve la dose anche aderendo agli “open day” negli hub vaccinali. “Aprire la vaccinazione anche a questa categoria – si legge sulla pagina Fb di Costruire salute della Regione Siciliana – è un passo importante verso il reale contenimento del contagio ed un ritorno alla normalità nella vita dei siciliani. Rendiamo la Sicilia più sicura”.