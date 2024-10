Palermo, 30 ottobre 2024 – Si è tenuto oggi, presso il Resort Torre del Barone di Sciacca, il cooking show organizzato dal Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana per valorizzare le specie ittiche dimenticate del Mediterraneo. L’evento ha rappresentato il lancio del progetto biennale “Interventi nei mercati all’ingrosso e al dettaglio e nel canale Horeca per migliorare la conoscenza e il consumo delle specie dimenticate e neglette,” con la boga come protagonista.

Lo chef stellato Nino Ferreri, patron del ristorante Limu di Bagheria, ha deliziato il pubblico con due ricette inedite a base di boga. Insieme a lui, lo chef Ignazio Marino del Donna Floriana Bistrot ha guidato i presenti in un percorso gastronomico che ha incluso l’abbinamento a vini locali. “La boga è un pesce molto interessante dal punto di vista culinario e nutrizionale,” ha sottolineato Ferreri, enfatizzando l’importanza di valorizzare le materie prime del nostro mare.

Verso un consumo sostenibile della pesca mediterranea

La pesca nel Mediterraneo ha visto, negli ultimi settant’anni, una drastica riduzione delle specie consumate: dalle 150 degli anni ’50 alle 40 attuali, con il 90% del mercato che si concentra su una decina di specie. Questo ha portato a un eccessivo sfruttamento delle risorse e a un impatto ambientale significativo, oltre a colpire duramente il settore economico e sociale della pesca. Il progetto mira quindi a ristabilire un equilibrio, promuovendo specie come la boga e il sauro, caratterizzate da ottimi valori nutrizionali e ampiamente disponibili nei mari siciliani. L’iniziativa è finanziata dal Programma Nazionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, Pesca e Acquacoltura (PN FEAMPA 2021-2027).

La boga, protagonista della cucina e della sostenibilità

La boga (Boops boops), nota in Sicilia come “vopa” o “opa,” è un pesce della famiglia degli Sparidi, presente nell’Oceano Atlantico e nel Mediterraneo, anche a ridosso delle coste. Raggiunge i 35 cm di lunghezza e si presta a molteplici tecniche di pesca. Considerata una preziosa fonte di proteine, la boga è ideale per valorizzare il potenziale delle risorse marine locali.

Nino Ferreri: una stella siciliana a tutela delle tradizioni

Classe 1989, lo chef Nino Ferreri ha conquistato una stella Michelin nel 2022 grazie al suo ristorante Limu, situato nella storica Torre Ferrante di Bagheria. Da sempre appassionato di cucina, Ferreri esplora la tradizione gastronomica siciliana, ponendo al centro della sua cucina la biodiversità e le eccellenze del territorio, valori che condivide pienamente con il progetto del Dipartimento della Pesca Mediterranea.

L’evento di oggi ha rappresentato un’occasione imperdibile per il pubblico di riscoprire sapori e ingredienti del mare siciliano, con la guida di un maestro della cucina locale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp