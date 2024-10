Il mercato settimanale di Agrigento, previsto per venerdì 1° novembre, non si terrà. La decisione, confermata oggi dal Suap del Comune di Agrigento, è stata presa in accordo con gli operatori del commercio su aree pubbliche, poiché la giornata coincide con la festività di Tutti i Santi.

