Sicilia. Torrente a ridosso di area archeologica è inquinato

Il torrente “Modione” di Selinunte è nero per la presenza delle fogne. Le cause dell’inquinamento derivano dal mal funzionamento del depuratore e da alcuni oleifici, che abbandonano le loro acque di vegetazione, gettandole direttamente nel torrente o versandogliele con le cisterne che, circolano indisturbate durante la notte.

Mareamico, grazie ad un accordo con la ditta TP1 di Brescia, che è titolare del brevetto di una spugna che riesce ad assorbire i materiali oleosi, ha effettuato una prova dimostrativa, con l’aiuto dei Ranger di Selinunte e la fattiva collaborazione da parte del Direttore del Parco archeologico.

Mareamico chiede all’Amministrazione di Castelvetrano e alle Forze dell’Ordine locali di interrompere questo grave inquinamento del torrente “Modione”, “che provoca un disastro ambientale in pieno Parco Archeologico ed inquina il mare antistante”.