Sicilia, sÃ¬ ai cimiteri comunali di affezione per animali

Sì ai cimiteri comunali per gli animali di affezione

“Grazie ad un mio emendamento sarà possibile seppellire i nostri amici animali nei cimiteri comunali!” così l’onorevole Savarino commenta l’approvazione della legge regionale che regolamenta la materia cimiteriale, la polizia mortuaria e l’attività funeraria,

“ho pensato che questa importante legge di riforma del settore non potesse non disciplinare anche la sepoltura degli animali.

Un provvedimento giusto e degno del legame che si crea con i nostri amici a 4 zampe: loro fanno parte delle nostre famiglie e vanno trattati con rispetto, anche nel momento del decesso. “