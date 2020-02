Area di sosta Cugno Vela e parco Addolorata, sì ai privati

L’amministrazione comunale ha avviato le procedure per affidare a privati il parcheggio di Cugno Vela ed il Parco dell’Addolorata. I gestori potranno fare del parcheggio di Cugno Vela un’area di sosta per 30 camper con un’attività di ristorazione e un negozio di alimentari. Del Parco dell’Addolorata devono occuparsi della manutenzione e della fruibilità.

Il parcheggio di Cugno Vela, secondo le indicazioni del Municipio, sarà area di sosta dei bus turistici diretti alla Valle dei Templi e un’area per lo stazionamento dei camper. Il parcheggio, come sottolineato questa mattina dal Gds, come anche i servizi di cui è dotata, versa però in condizioni di degrado.