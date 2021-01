Sicilia. Sequestrata cocaina del valore di oltre un milione di euro

Ammonta a quasi 7 chili la cocaina sequestrata nel porto di Catania da militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Catania, in collaborazione con personale dell’Agenzia delle dogane, e con l’ausilio di unità cinofile della compagnia Pronto impiego delle Fiamme gialle di Catania. La droga era in un magazzino di custodia temporanea di container adibiti al trasporto di frutta esotica provenienti dall’Ecuador.

Il controllo ha permesso di trovare, in uno dei containers, 6,729 chilogrammi di cocaina. La sostanza stupefacente era occultata negli sportelli del motore di refrigerazione del container e confezionata in panetti da circa un chilo ciascuno. La droga era destinata al mercato illecito di Catania dove, se messa in commercio al dettaglio, secondo stime degli investigatori, avrebbe avuto un valore complessivo di oltre un milione di euro.