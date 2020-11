Sicilia. Scoperta bisca: 11 denunciati. Aggrediscono barista e carabinieri: 2 arresti. Furto di rame: 3 ragazzi nei guai

Scoperta una bisca clandestina a Catania dalla polizia di Stato in via Zurria grazie ad una segnalazione anonima. Nei locali gli agenti hanno sorpreso a giocare a carte 11 persone, che sono state sanzionate per inosservanza delle norme anti Covid, e che verranno denunciate per gioco d’azzardo.

Gli agenti hanno sequestrato anche quattro slot machines e con l’ausilio di una squadra dell’Enel hanno accertato l’esistenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica.

E due pregiudicati di 47 e 20 anni di Lercara Friddi, sono stati arrestati per resistenza, violenza e lesioni, oltre a ricevere una sanzione per non avere rispettato le misure anti-Covid. I due, secondo la ricostruzione dei fatti fornita dai carabinieri, hanno acquistato due birre all’interno di un fast-food del paese palermitano, ma pretendevano di consumarle al banco.

Al rifiuto del titolare hanno risposto con calci e pugni. Il ristoratore ha chiamato i carabinieri. Ma anche i due militari arrivati sul posto sono stati aggrediti e feriti. Un vetro della gazzella è stato rotto a pedate.

A rubare rame nonostante il “coprifuoco”. Con l’accusa di furto di rame in concorso i carabinieri hanno arrestato a Castellammare del Golfo, nel Trapanese, due 20enni e un 16enne. Il raid in una cava di marmo in contrada Segala-Catuffo, nelle ore notturne. I tre armati di tronchese hanno iniziato a tranciare cavi elettrici.

Sono stati bloccati e arrestati dai militari con oltre 120 chili di cavi elettrici. Il valore della refurtiva è di circa 6mila euro. I tre, inoltre, sono stati multati 400 euro a testa per il mancato rispetto delle misure di contenimento del Covdi-19.