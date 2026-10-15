PALERMO – Proseguire con l’attività di governo e rafforzare la presenza di Forza Italia nei territori: sono questi i due temi che si intrecciano nel confronto politico siciliano, mentre si avvicinano i prossimi appuntamenti elettorali.

Renato Schifani ha confermato il 14 ottobre la volontà di completare il proprio mandato alla guida della Regione. Il presidente è intervenuto a Palermo durante gli Stati generali dell’istruzione, ribadendo la necessità di mantenere l’attenzione sul lavoro dell’esecutivo, anziché anticipare il confronto sulle candidature per le prossime regionali.

La questione si inserisce nel dibattito aperto dalle recenti posizioni di Nino Minardo, commissario regionale di Forza Italia, che ha sostenuto l’esigenza di rinnovare la proposta politica del partito in Sicilia. Un confronto che ha coinvolto anche i vertici nazionali: il 13 ottobre Antonio Tajani ha incontrato separatamente Schifani e Minardo, confermando al governatore il proprio apprezzamento per l’attività svolta e incoraggiando il lavoro di rinnovamento degli azzurri nell’Isola.

In vista delle elezioni amministrative, l’organizzazione territoriale del partito assume un ruolo centrale. L’obiettivo è consolidare il consenso e costruire liste competitive nei comuni chiamati al voto, valorizzando anche nuove candidature.

Nel frattempo, il governo regionale deve proseguire con i dossier amministrativi ancora aperti. Tra questi figurano le nomine negli organismi di sottogoverno, sulle quali Schifani ha annunciato un approccio improntato a controlli più rigorosi e a una maggiore attenzione alla trasparenza, valutando anche il ricorso a pareri anticorruzione.

Il confronto tra il presidente della Regione e il commissario di Forza Italia resta dunque legato a due questioni: la gestione dell’attuale legislatura e il percorso politico che porterà il centrodestra siciliano verso le elezioni regionali del 2027. Al momento, la priorità dichiarata da Schifani è completare il mandato, mentre all’interno del partito prosegue la discussione sul rinnovamento e sull’organizzazione in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Fonti consultate per il controllo dei fatti: ANSA – Gli incontri di Tajani con Schifani e Minardo, 13 ottobre 2026⁠ DIRE – Schifani conferma l’intenzione di completare il mandato, 14 ottobre 2026⁠ ANSA – Le posizioni di Minardo sul rinnovamento di Forza Italia, 5 ottobre 2026⁠ La Repubblica – Le dichiarazioni di Schifani e il tema delle nomine, 14 ottobre 2026⁠

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