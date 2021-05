Sicilia. Pezzo di formaggio gli va di traverso: giovane muore soffocato

Morto soffocato mentre mangiava un pezzo di formaggio. Vittima un ragazzo di 30 anni di Messina. Stava trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme al padre in una villetta in prossimità del porto, in località Levante nell’isola di Vulcano. Il genitore ha dato subito l’allarme.

Sono intervenuti la guardia medica, i volontari della Croce Rossa che in tutti i modi si sono dati da fare per circa trenta minuti anche con massaggio cardiaco. Ma il giovane non ce l’ha fatta. Probabilmente il formaggio gli sarà andato di traverso, ha chiuso le vie respiratorie e lo ha soffocato rendendo inutili i tentativi del personale sanitario di salvarlo.

Sono anche intervenuti i carabinieri, l’assessore comunale Massimo D’Auria e il delegato municipale Giovanni Di Vincenzo.