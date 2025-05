Scatta l’allerta meteo arancione in Sicilia per la giornata di oggi, giovedì 15 maggio. Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha diffuso un avviso che prevede, dalle prime ore del mattino e per le successive 24-36 ore, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e raffiche di vento. Di conseguenza, numerosi comuni dell’Isola hanno disposto la chiusura delle scuole, oltre che di parchi pubblici, cimiteri e impianti sportivi.

A firmare le ordinanze di sospensione delle lezioni sono stati, tra gli altri, i sindaci di Catania, Enrico Trantino; Siracusa, Francesco Italia; Agrigento, Francesco Miccichè; e Ragusa, Peppe Cassì.

Il maltempo ha avuto ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria: sospese le linee Lercara Diramazione–Caltanissetta Xirbi, Catania–Caltagirone e Caltanissetta–Modica. Le autorità raccomandano prudenza e invitano i cittadini a seguire gli aggiornamenti ufficiali.

