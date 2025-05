Confermate per il mare eccellente e la gestione sostenibile

La Sicilia conferma 14 Bandiere Blu (anche se ci sono due new entry e due uscite). Il vessillo attesta, tra l’altro, mare eccellente negli ultimi quattro anni, efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti. Le 14 località balneari regine siciliane sono in provincia di Messina: Messina, Alì Terme, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Tusa, Letojanni e Taormina; In provincia di Agrigento: Menfi per il 29° anno consecutivo; In provincia di Ragusa: Modica, Pozzallo, Scicli e Ragusa.

Con il suo mare cristallino, le spiagge incontaminate e un modello virtuoso di accoglienza e gestione del territorio, Menfi si conferma una meta d’eccellenza del turismo balneare siciliano.

I criteri per assegnare la Bandiera Blu. La Fee Italia ricorda che i 32 criteri del Programma vengono aggiornati periodicamente in modo da spingere le amministrazioni locali ad impegnarsi per risolvere, e migliorare nel tempo, le problematiche relative alla gestione del territorio al fine di una attenta salvaguardia dell’ambiente. Tra gli indicatori considerati ci sono: l’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione; la percentuale di allacci fognari; la gestione dei rifiuti; l’accessibilità; la sicurezza dei bagnanti.

E poi ancora la cura dell’arredo urbano e delle spiagge; la mobilità sostenibile; l’educazione ambientale; la valorizzazione delle aree naturalistiche; le iniziative promosse dalle Amministrazioni per una migliore vivibilità nel periodo estivo. Non bisogna inoltre dimenticare l’azione di sensibilizzazione intrapresa affinché i Comuni portino avanti un processo di certificazione delle loro attività istituzionali e delle strutture turistiche che insistono sul loro territorio.

Nella foto: Il mare di Menfi conquista la 29ª Bandiera Blu: un’eccellenza nel panorama costiero siciliano Menfi #bandierablu

