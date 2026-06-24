Sicilia in Bolle 2026, svelato il programma: tre giorni tra masterclass, gala nella Valle dei Templi e grandi bollicine

Agrigento e Realmonte si preparano ad accogliere la dodicesima edizione di Sicilia in Bolle, la manifestazione organizzata dall’Associazione Italiana Sommelier che negli anni è diventata uno degli appuntamenti più attesi del panorama enologico siciliano. Dal 11 al 13 luglio 2026, tra la suggestiva cornice della Valle dei Templi e la bellezza della Scala dei Turchi, produttori, sommelier, appassionati e operatori del settore si ritroveranno per celebrare il mondo delle bollicine.

L’evento, ideato dalla delegazione AIS Agrigento-Caltanissetta, si presenta con un programma particolarmente ricco che punta a valorizzare non solo lo spumante siciliano, ma anche le eccellenze agroalimentari italiane.

Tra le novità più significative di questa edizione spicca la presenza di importanti consorzi dell’Emilia-Romagna, tra cui quelli del Lambrusco, del Parmigiano Reggiano, dell’Aceto Balsamico di Modena, della Mortadella Bologna, dei Salumi Piacentini e della Piadina Romagnola, protagonisti di degustazioni e momenti di approfondimento.

Ad aprire ufficialmente il calendario sarà il Mixology Contest “Premio Memorial Marisa Leo”, in programma il 29 giugno all’Enoteca ‘Nzolia di Agrigento.

Il cuore della manifestazione sarà però nel fine settimana dell’11 e 12 luglio a Casa Diodoros, nella Valle dei Templi. Sabato spazio alle masterclass dedicate all’incontro tra i sapori dell’Emilia-Romagna e quelli della Sicilia, mentre la serata si concluderà con un aperitivo musicale al tramonto.

Domenica 12 luglio riflettori puntati sulla Cena di Gala sotto le stelle “Radici, Colori e Tradizioni di Sicilia”, affidata agli chef Salvatore Gambuzza e Alen Mangione, con il contributo del maestro panificatore Francesco Arena e della pastry chef Federica Farruggia.

Gran finale lunedì 13 luglio al Madison Restaurant di Realmonte. Dopo il super panel del concorso enologico dedicato al Premio Alberto Gino Grillo, si terrà la masterclass “La sfida delle bollicine: Sicilia e Italia”, con la partecipazione di Rita Gurreri, miglior sommelier di Sicilia 2025, insieme ai relatori AIS Luca Giordana e Orazio Di Maria.

Dalle 19 si apriranno i tradizionali banchi d’assaggio, seguiti dalla consegna dei premi, dal taglio della torta e dalla spettacolare sciabolata finale che accompagnerà il party conclusivo.

Un appuntamento che conferma la crescita di Sicilia in Bolle, diventato negli anni un punto di riferimento per la promozione della cultura del vino, delle eccellenze gastronomiche e del territorio agrigentino.

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