Sicilia. Furbetti del reddito di cittadinanza, undici denunciati

A marzo era erano stati denunciati in 30 nello stesso comune. Una donna per percepire il “reddito” avrebbe omesso di dichiarare che il marito arrestato era stato condannato con sentenza definitiva per associazione mafiosa. Il danno erariale complessivo è quantificato in circa 75.000 mila euro che sommato a quello delle precedenti indagini, porta l’ammontare a oltre 300.000 euro