Sicilia. Covid, i “furbetti” del vaccino. C’è anche un sindaco

I carabinieri del Nas hanno segnalato alla Procura di Termini Imerese che a Corleone, a metà febbraio, alcune persone non rientranti nelle categorie stabilite dalla legge, si sono vaccinate contro il Covid19. C’è anche il sindaco Nicolò Nicolosi, 79 anni, e ci sono gli assessori della sua Giunta. Tutto nasce dai controlli a campione su 200 delle 800 somministrazioni eseguite accertando per il momento 6 casi.

“Avevo avvertito Musumeci. Il sindaco è l’autorità sanitaria del territorio e per questo mi sono vaccinato – ha spiegato Nicolosi -. Noi non abbiamo commesso alcun abuso. Il nostro ruolo nei territori mai come oggi è fondamentale e lo dobbiamo fare in sicurezza”.