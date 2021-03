Italexit: flash mob a San Leone

Un sostegno agli imprenditori in ginocchio a causa della crisi dovuta alla pandemia. È quello che ha voluto esprimere il partito Italexit con Paragone di Agrigento con il flash mob di ieri mattina in piazzale Giglia, a San Leone. Presenti , tra gli altri , il coordinatore e il vice coordinatore provinciale, Antonio Damaso e Manuel Samaritano. “Italexit anche in questa occasione – e’ stato detto durante l’iniziativa- è vicina agli imprenditori ed alla cittadinanza, così come in questi mesi ha sostenuto i lavoratori delle imprese della ristorazione, delle scuole di danza e di tutte quelle categorie danneggiate dai Dpcm”.