Sicilia. Cade durante lezione di educazione fisica: muore bimba di 10 anni

E’ caduta durante la lezione di educazione fisica, ed ha sbattuto la testa. Non c’è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi siano stati immediati. Così è morta un’alunna di dieci anni. La tragedia si è consumata alla scuola media “Vittorio Emanuele Orlando”, in via Lussemburgo, a Palermo

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la bimba sarebbe scivolata, e rovinata a terra, ha battuto prima la spalla, poi la testa, e ha avuto delle convulsioni. Avviate le indagini. Il medico legale ha eseguito l’ispezione cadaverica.

Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha espresso “profondo cordoglio e dolore, e la massima vicinanza alla famiglia, ed ha reso noto che il ministero ha già avviato tutti gli accertamenti del caso.