Galvano (Arci Agàpe): Auspichiamo una politica a sostegno delle donne

AGRIGENTO. La presidente del circolo Arci Agàpe di Agrigento, Angela Galvano, in occasione della celebrazione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne,afferma:” da undici anni siamo impegnati per la lotta contro la violenza sulle donne. Le diseguaglianze di genere, tutt’oggi,rimangono profonde e l’ attuale emergenza sanitaria covid ha accentuato tale dato,nonché sn notevolmente aumentate le richieste di aiuto. Quando parliamo di violenza contro le donne stiamo parlando di una violazione dei diritti umani e questo tema,così delicato,ha visto, in questi anni,il circolo Agàpe impegnato con campagne di sensibilizzazione ed iniziative correlate a promuovere l’ educazione alle differenze e a contrastare le disuguaglianze di genere,ritenendo fondamentale la diffusione di una cultura di reale rispetto di ” genere” che combatta,quotidianamente, quella concezione maschilista del possesso e del dominio alimentata dai pregiudizi e stereotipi”.La presidente Galvano continua: “Quest’ anno a causa delle limitazioni determinate dal covid-19 non potremo organizzare convegni ed iniziative in piazza per celebrare questa “giornata” ma saremo comunque vicini a chi vive situazioni difficili e drammatiche. Noi siamo stati,siamo e saremo sempre a sostegno di una politica contro la violenza che sia vicina alle donne in modo concreto e fattivo”.