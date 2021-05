Sicilia. Blitz antidroga, arrestati otto giovani

Otto giovani sono stati arrestati nella notte a Caltanissetta dai poliziotti della squadra Mobile, nell’ambito dell’operazione “Notti Bianche”, su un vasto giro di spaccio di cocaina a consumatori della cosiddetta “Caltanissetta bene”. Il blitz ha visto impegnati nel centro storico della città decine di poliziotti, e le unità cinofile della Polizia di Stato.

Il Gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per Daniele Samuel Ugo Bontempo, 32 anni, che si trovava già agli arresti domiciliari; Pietro Cammilleri, 26 anni; Salvatore Luca Curatolo, 30 anni; Salvatore Polizzi, 30 anni, già detenuto, e Salvatore Mario Scarantino, 27 anni. Arresti domiciliari per Alessandro Di Dio, 28 anni, con braccialetto elettronico; Ileana Di Giulio, 24 anni, e Liborio Ponticello, 34 anni, con braccialetto elettronico.

Pur non essendo associati, gli indagati collaboravano per soddisfare le richieste dei loro clienti, tra questi molti professionisti. Un’attività di spaccio non occasionale ma protratta nel tempo e che rappresentava l’unica fonte di reddito per ciascuno degli arrestati, capaci di poter contare su un nutrito e fidelizzato gruppo di acquirenti. Le richieste dei quali venivano soddisfatte a tutte le ore, anche in piena notte. Dalle indagini è emerso anche che spesso gli arrestati minacciavano i clienti morosi per le partite di droga acquistate “a gancio”.