Incidente stradale sulla statale, si ribalta auto: ferite 2 donne

La conducente ha perso il controllo dell’auto, una Renault Clio, e la vettura si è ribaltata, finendo fuori strada. Due donne sono rimaste ferite, e in ambulanza trasportate al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì.

Hanno riportato traumi sparsi, a quanto pare non in maniera grave. L’incidente stradale, che non ha coinvolto altri mezzi, si è registrato lungo la strada statale 410, in territorio di Naro.

Scattato l’allarme sul posto si sono precipitati i carabinieri della Stazione di Naro e i mezzi di soccorso del 118 ,che hanno, appunto, soccorso le due donne.