Dal 9 al 13 dicembre, nella fascia oraria dalle 7:00 alle 19:00, sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”, nel tratto compreso tra il km 123,404 e il km 123,887, in corrispondenza del viadotto Sacchitello, verranno parzializzate entrambe le carreggiate con la chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e sorpasso.

Sul tratto autostradale interessato sarà attivo un limite di velocità di 60 km/h e il divieto di sorpasso per i mezzi. Il provvedimento, comunica Anas, si rende necessario per eseguire alcuni sopralluoghi tecnici sul viadotto in condizioni di sicurezza.

