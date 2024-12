Oggi, 8 dicembre 2024, il “Esseneto” di Agrigento ospita la sfida tra Akragas e Vibonese, valida per la 15° giornata del Campionato di Serie D, Girone I. La partita si preannuncia cruciale per entrambe le squadre, che cercano di consolidare la loro posizione in classifica.

Le formazioni ufficiali:

Akragas (allenatore Giancarlo Favarin):

Dregan Di Stefano De Marino Meola Da Silva (Cap.) Prestigiacomo Palazzolo Ferrigno Leveh Rechichi Tuccio

Vibonese (allenatore Michele Facciolo):

Brusca Fontanelli Squillace Caballero Capone Favo (Cap.) Giunta Berardi Terranova Alagna Milazzo

La partita, che avrà luogo alle 14:30, vedrà la squadra di casa affrontare una Vibonese determinata, con entrambe le formazioni in cerca di punti per il prosieguo del campionato. I tifosi sono pronti a sostenere l’Akragas in una giornata che si preannuncia intensa e ricca di emozioni.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp