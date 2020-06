ANAS: AVVIATI I LAVORI DI RISANAMENTO DELLE PILE DEL VIADOTTO AKRAGAS I

Questa mattina hanno avuto avvio i lavori di risanamento delle pile del viadotto Akragas I, ad Agrigento. Gli interventi. fanno sapere da Anas, rientrano nel primo stralcio dei lavori previsti e prevedono un investimento complessivo pari a 2,5 milioni di euro. Sono stati anche riavviati i lavori di risanamento delle pile del viadotto Akragas II, dopo l’interruzione dovuta all’emergenza Covid-L’ultimazione definitiva dei lavori, che prevede il risanamento di tutte le pile e degli impalcati di entrambi i viadotti, è prevista nel corso del 2021 sebbene, durante le fasi intermedie delle lavorazioni, sarà valutata la possibilità di parziali e progressive riaperture al traffico.Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.