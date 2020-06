L’incendio di Via Unità d’Italia, il Comandante dei VVF: occorre verifica strutturale – VIDEO

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento sono ancora al lavoro, ininterrottamente dalle 22,30 di ieri sera, al pianterreno di una palazzina, per un incendio che ha devastato un’azienda la “CommerSud”, in via Unità d’Italia, a San Giusippuzzu, a poche decine di metri dal quartiere di Fontanelle. A coordinare le operazioni in comandante provinciale dei VdF di Agrigento, Giuseppe Merendino.

Ci vorrà, verosimilmente l’intera giornata, prima di riuscire a spegnere definitivamente il rogo. I danni sono ingenti, e l’azienda in ginocchio. Danni che non hanno risparmiato il prospetto dello stabile e le abitazioni ai piani bassi. Venti famiglie – una settantina di persone in tutto – sono state sgomberate, e non si conoscono i tempi per un ritorno nelle proprie case. Si aspettano le verifiche dei Vigili del fuoco e dei funzionari dell’Utc di Agrigento. IL VIDEO