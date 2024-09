“La siccità sarà un problema ancora per diversi anni. Se si fosse programmato venti, trent’anni fa, oggi non avremo questo problema. Per trent’anni non c’è stata l’autorità idrografica”. Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, sulla situazione idrica in Sicilia,

“Non sono Superman – ha aggiunto – ma ho fatto quello che prima di me non è stato fatto. Sono contento di avere lasciato in Sicilia qualcosa in più rispetto a quello che ho trovato. Ora ci saranno altri governi, altre legislature. Nessuno dica che il problema siccità sarà risolto in due anni, farebbe demagogia. Bisogna parlare con sincerità ai siciliani.