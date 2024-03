Gli invasi sono quasi a secco per le scarse precipitazioni negli ultimi cinque mesi, eccezion fatta per la pioggia caduta negli ultimi giorni. In Sicilia è stato d’emergenza. La conferma giunge direttamente da Palazzo d’Orleans: la Regione ha già avviato un piano di razionalizzazione dell’acqua ad uso potabile in 160 Comuni sui 391 dell’Isola, distribuiti nelle quattro province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani. Un provvedimento scaturito per colpa della siccità ma anche dalla malagestione di invasi e reti idriche.