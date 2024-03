“Un plauso per l’ennesimo traguardo raggiunto dall’ Assessore FDI alla Regione

Siciliana Alessandro Aricò, grazie al suo emendamento La Commissione bilancio

dell’ARS, sblocca i fondi ai comuni per la progettazione.

Come ribadito dallo stesso Aricò, l’obbiettivo è quello di superare la persistente

difficoltà di tutti gli enti pubblici siciliani ed aver un parco progetti realmente

cantierabili a cui potere ricorrere nei tempi previsti dalle autorità nazionali ed

europee che finanziano i programmi e le linee di intervento in materia di opere

pubbliche.

Anche il Comune di Agrigento avrà la sua quota (200 mila euro) del fondo di

progettazione, che consentirà di implementare il parco progetti esistente, con

particolare attenzione verso le progettazioni relative alle periferie della città“.

Questo è quanto affermano congiuntamente Gerlando Piparo, Simone Gramaglia,

Costantino Ciulla e Gioacchino Alfano del gruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Agrigento.