Si è tuffato in mare nonostante il mare in tempesta. Protagonista un poco più che sessantenne, che non è più riuscito a tornare a riva, restando in balìa delle onde. E’ successo nel primo pomeriggio a San Leone.

A dare l’allarme è stata la figlia. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini della Guardia costiera, che sono riusciti a raggiungere l’uomo, riportandolo sul bagnasciuga sano e salvo.