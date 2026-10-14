Il giudice del tribunale di Agrigento, Andrea Terranova, ha inflitto la condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione nei confronti di un 42enne di Napoli, per una truffa ai danni di due anziani licatesi. La vicenda risale al maggio 2024. L’imputato, secondo quanto ricostruito, si presentò a casa dei due anziani coniugi che poco prima avevano ricevuto una telefonata in cui veniva spiegato di consegnare 9 mila euro per “tirare fuori dai guai” il figlio coinvolto in un incidente stradale.

Il complice era riuscito a far allontanare il padre dall’abitazione mentre il 42enne, spacciandosi per avvocato, si recò in casa dove ad attenderlo c’era l’anziana. Quest’ultima consegnò due cofanetti pieni di gioielli, il cui valore è stato quantificato in circa 30 mila euro. Il napoletano non la fece franca e, grazie alle tempestive indagini delle forze dell’ordine, venne individuato e processato.

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