Si scontrano utilitaria e scooter: ferite due sorelle

Due sorelle sono rimaste ferite in un incidente stradale, avvenuto in una traversa tra via dei Fiumi, e la via Cavaleri Magazzeni, tra Cannatello e San Leone. Per cause ancora in corso di accertamento, a scontrarsi uno scooter, Piaggio Liberty, con a bordo le due donne di Agrigento, una trentunenne e una venticinquenne, e una Fiat Panda, condotta da una quarantenne, anche lei agrigentina.

L’impatto tra i due veicoli è stato violento, tant’è che le due ragazze sono finite a terra. Con le ambulanze sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Una ha riportato traumi sparsi sul corpo, l’altra delle escoriazioni.

Sul posto si sono portati gli agenti della polizia Locale, i quali, si sono occupati dei rilievi, che serviranno a stabilire l’esatta dinamica dei fatti.