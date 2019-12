Si scontrano due utilitarie, e uno degli occupanti resta incastrato

E’ di sue feriti il bilancio di uno scontro avvenuto, questa mattina, tra le vie Pietro Nenni ed Emanuela Setti Carraro, nel centro di Favara. A scontrarsi una Fiat Punto e una Volkswagen Polo. Un pensionato ottantenne di Favara, è rimasto incastrato nell’abitacolo dell’autovettura, e per liberarlo è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento.

L’anziano è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove i medici gli hanno diagnosticato vari traumi sparsi sul corpo. Dalle prime informazioni non verserebbe in pericolo di vita. In ospedale è finita anche la moglie, che avrebbe riportato lievi ferite.

Sul posto gli agenti della polizia Municipale di Favara e i carabinieri della locale Tenenza. Ancora da accertare la dinamica dei fatti.