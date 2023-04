Si scontrano due auto alla Mosella: tre persone in ospedale

E’ di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo la Mosella, la strada che collega la statale 640 con la 115, in territorio di Agrigento. A scontrarsi una Fiat Panda con due persone a bordo e una Nissan Qashqai su cui viaggiava il solo conducente.

I tre occupanti dei due mezzi sono rimasti feriti, e con le ambulanze del 118, trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Hanno riportato traumi sparsi in varie parti del corpo, ma per loro fortuna non versano in gravi condizioni.

Ad occuparsi dei rilievi sono stati gli agenti della squadra Infortunistica stradale della polizia locale. Quasi nello stesso identico punto, 48 ore prima, si era registrato un altro impatto fra automobili con due feriti.