Maxi furto in una scuola elementare: rubati 20 computer

Ignoti ladri, senza essere visti, né tanto meno sentiti, sono riuscito a forzare una finestra, al piano terra dell’edificio che ospita la scuola elementare “Padre Gioacchino La Lomia” di via San Vincenzo a Canicattì, e una volta dentro hanno rubato 20 computer portatili. E’ accaduto durante le ore notturne. La scoperta, l’indomani mattina, al momento della riapertura dell’istituto scolastico. A denunciare il raid, alla Stazione dei carabinieri di Canicattì, è stata la responsabile del plesso. I militari dell’Arma, dopo aver notiziato la Procura di Agrigento, hanno avviato le indagini per provare ad identificare i delinquenti. Il danno provocato alla scuola non è stato quantificato e, comunque, non è coperto da assicurazione.