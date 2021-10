Si scioglie il Circolo Territoriale di Naro di Fratelli d’Italia il Circolo Giovanile Gioventù Nazionale. Lo comunica il Presidente di “Amici di Giorgia Meloni” Francesco Augusto Canzoneri che afferma: “Il gruppo rimane coeso e compatto, comunicano che il gruppo non si riconosce più nel dal direttivo provinciale di Fratelli d’Italia. Pur avendo conosciuto persone per bene e stimate non condividiamo la linea sulle scelte programmatiche a livello provinciale; nei prossimi giorni stabiliremo quale percorso politico intraprendere”