Si schiantano contro autovettura in sosta: feriti due ragazzi

Due giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto, nella notte, in viale Mediterraneo, nella zona dei lidi di Porto Empedocle. Viaggiavano su una Fiat Punto, con a boro un terzo loro amico. I tre sono tutti ventenni, di Porto Empedocle.

Per cause ancora in corso, il conducente ha perso il controllo dell’utilitaria, per poi schiantarsi contro il posteriore di una vettura in sosta, modello Mahindra. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento.

Poi è stato il turno delle ambulanze del 118, che hanno trasportato i due feriti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Illeso il terzo occupante della vettura.

Ipoliziotti del Commissariato “Frontiera” hanno effettuato i rilievi.