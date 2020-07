Parcheggia il suo motociclo ed entra in chiesa. Il tempo di una preghiera. In quel piccolissimo lasso di tempo ignoti si portano via il mezzo a due ruote.

È successo nella zona di via San Vito, nel centro di Agrigento. Vittima un 50enne agrigentino, al quale, non è rimasto altro da fare che chiedere l’intervento della polizia.

Gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno avviato le indagini. Si cercano eventuali telecamere nella zona, che possano aver ripreso il furto.