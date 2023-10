Paura, questa mattina, in via Amari a Raffadali causa di un incendio divampato nella veranda di un’abitazione al piano terra di una palazzina. Le fiamme hanno carbonizzato la struttura in legno, mentre il fumo attraverso un ascensore per disabili ha invaso l’appartamento al primo piano. Il provvidenziale e tempestivo intervento dei vigili del fuoco del turno D del Comando provinciale di Agrigento ha evitato gravi conseguenze. Per fortuna nessuno si è fatto male, né ci sono stati intossicati.

I pompieri hanno trascinato fuori anche una macchina che si trovava parcheggiata nei pressi della tettoia della veranda. Dopo avere circoscritto le fiamme, poco dopo, sono riusciti a domare completamente il rogo. Al termine dell’opera di spegnimento dei vigili del fuoco è cominciata la conta dei danni, che sarà senz’altro importante. Il sopralluogo dei tecnici ha permesso di stabilire che la palazzina non ha riportato alcun danno strutturale. Questo grazie ai vigili del fuoco.

Solo il piano terra è rimasto danneggiato, mentre chi risiede negli altri appartamenti, in un primo momento sgomberati, ha fatto ritorno a casa.