Arriva al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e all’improvviso senza alcun motivo si scaglia contro il personale sanitario e le guardie giurate, e alla vista dei carabinieri, accorsi per ripristinare la calma, aggredisce anche i militari. Senza non poche difficoltà, è stato bloccato, immobilizzato e arrestato.

Protagonista un 33enne disoccupato di Agrigento. Deve rispondere delle ipotesi di reato di violenza ad incaricati di pubblico servizio, oltraggio, minacce e resistenza a Pubblico ufficiale e lesioni personali. L’indagato, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, su disposizione della Procura della Repubblica, è stato condotto nella Casa circondariale ”Pasquale Di Lorenzo”.

A rimanere feriti sono stati tre carabinieri, uno dei quali ha un trauma al setto nasale, e una guardia giurata. Perché l’agrigentino sia andato su tutte le furie, creando il caos al pronto soccorso, non è chiaro.

