Ad Agrigento lunedì 15 dicembre, alle ore 17:30 nel foyer “Pippo Montalbano” del Teatro Pirandello sarà presentato il libro “Patriottismo Siciliano. Fra restaurazione e Unità d’Italia”, un ritratto del mazzinianesimo e del garibaldinismo in Sicilia e della loro diffusione nell’ambito dei movimenti patriottici e rivoluzionari che attraversarono l’isola tra il 1800 e il 1849, epoca che segnò l’avvio dei moti italiani e coincise con la progressiva perdita dell’autonomia siciliana, culminata nella formazione del Regno delle Due Sicilie.

Figura centrale del volume, scritto da Salvatore Conticello, Guido Gandolfi e Francesco Ingravalle, è Francesco Paolo Schifani, militante mazziniano che si è battuto per l’affermazione di una repubblica rivoluzionaria, la cui vicenda personale incarna le speranze e le disillusioni del repubblicanesimo risorgimentale nel periodo compreso tra il 1860 e il 1873. A moderare l’incontro, col patrocinio del Comune di Agrigento, sarà Giacomo Lo Iacono, presidente della Fondazione Francesco Crispi.

