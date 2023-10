Aggredisce la moglie per futili motivi. Ad evitare il peggio sono stati i poliziotti della sezione Volanti del Commissariato di Licata, che a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro sono dovuti intervenire per ben due volte nell’abitazione della coppia per riportare la calma. L’uomo in entrambi gli episodi s’è scagliato contro donna e non era neanche la prima volta.

Una licatese si è preso di coraggio ed ha formalizzato la denuncia. Il marito, un quarantanovenne, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento per il reato di maltrattamenti in famiglia. Gli agenti hanno attivato l’iter del cosiddetto “codice rosso” che mira a tutelare la donna-vittima di violenza.