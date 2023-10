Si sono vissuti momenti di paura in una palazzina di via Tukory, nel centro di Palma di Montechiaro per un incendio divampato all’interno di un’abitazione di una coppia di coniugi pensionati, e le fiamme in pochi attimi hanno avvolto diversi arredi e si sono poi propagate coinvolgendo il primo e il secondo piano dello stabile.

Il fumo denso e nero ha lievemente intossicato marito e moglie, rispettivamente di 82 e 78 anni. I vicini appena hanno visto il rogo hanno lanciato l’allarme al 112, e sul posto sono piombati i carabinieri della Stazione di Palma di Montechiaro e i vigili del fuoco del distaccamento di Licata, che hanno provveduto a mettere in salvo la coppia.

I due anziani sono stati poi affidati alle cure del personale medico del 118. Poi in ambulanza sono stati trasferiti all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata. Tanta paura, ma fortunatamente, la coppia non versa in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e accertato che si è trattato di un corto circuito.