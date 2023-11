Ha aggredito la moglie e minacciato e oltraggiato i poliziotti intervenuti nella loro abitazione a Canicattì per riportare la calma. Un canicattinese è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di minacce e oltraggio a Pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia. Gli agenti delle Volanti del Commissariato di Canicattì sono accorsi in un’abitazione del centro dove l’uomo si sarebbe scagliato contro la coniuge. Senza non poche difficoltà, e dopo essere stati minacciati e oltraggiati, sono riusciti a riportare la calma. La donna è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo”, dove i medici le hanno diagnosticato traumi giudicati guaribili con una prognosi di otto giorni.